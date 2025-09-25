Країни підписали комюніке під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Україна разом із Сирією підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Документ підписали під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Ахмеда Хусейна аш-Шараа, повідомили у четвер, 25 вересня, у пресслужбі Офісу президента.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна рада відновленню відносин із Сирією, а також підтвердив готовність підтримати сирійський народ на шляху до стабільності. Лідери країн домовилися будувати дипвідносини між Україною та Сирією на основі взаємоповаги, довіри та гідності.

«Під час зустрічі детально обговорили перспективні галузі для розвитку двосторонніх відносин, зокрема проєкти у сфері сільського господарства. Також президенти торкнулися теми безпекових загроз для обох країн і важливості протидії їм», – повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зазначається, що комюніке підписали міністри закордонних справ країн Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані.

Додамо, зустріч Володимира Зеленського з Ахмедом Хусейном аш-Шараа відбулася у Нью-Йорку, де триває сесія Генасамблеї ООН. Цікаво, що раніше США розшукували чинного лідера Сирії, оскільки Америка пов’язувала його угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» з «Аль-Каїдою». За Ахмеда Хусейна аш-Шараа обіцяли винагороду в 10 млн доларів.

Втім, після того, як у листопаді 2024 року повстанці, очолювані ХТШ, провели стрімкий наступ у Сирії та повалили режим Башара Асада, світові лідери привітали це, а в США переглянули статус угруповання аш-Шараа. Крім того, з сирійським лідером у травні 2025 року провів особисту зустріч президент США Дональд Трамп.