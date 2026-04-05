В Азовському морі затонув суховантаж типу «Волго-Балт»

В Азовському морі затонув суховантаж типу «Волго-Балт» з росіянами на борту. Про це у неділю, 5 квітня, повідомив окупаційний очільник Херсонської області Владімір Сальдо.

За його словами, внаслідок аварії загинув щонайменше один росіянин, ще двоє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти. Водночас російські пропагандистські ресурси заявляють про збільшення кількості загиблих до двох людей.

За попередньою інформацією, частині екіпажу вдалося врятуватися – вони дісталися узбережжя Херсонської області. Сальдо відзначив, що обставини інциденту встановлюються.

Як зазначається, судно перебувало приблизно за 300 миль на північ від Керчі на момент аварії.

Нагадаємо, у грудні 2024 року біля берегів Іспанії після вибуху затонуло російське судно. Як згодом стало відомо, воно перевозило ядерні реактори для Північної Кореї.