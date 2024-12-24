Ursa Major експлуатувала дочірня компанія російської оборонної компанії «Оборонлогістика»

З російського судна Ursa Major, яке затонуло у понеділок, 23 грудня, у Середземному морі врятували 14 моряків, ще 2 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомило іспанське видання La Verdad.

У міжнародних водах між іспанським Агіласом та алжирським Ораном на суховантажі Ursa Major стався вибух у машинному відділені, після чого він сповільнився й відхилилася від курсу, а потім почав кренити. З борту судна доставили в порт іспанської Картахени 14 моряків, ще 2 вважаються зниклими безвісти.

Фото La Verdad. На фото врятовані російські моряки

«Порятунком займалися кілька суден, які ловили рибу в тому ж районі. А пізніше долучилися фахівці морської рятувальної служби Іспанії», – зазначають у повідомленні.

Ursa Major експлуатувала дочірня компанія російської оборонної компанії «Оборонлогістика». Вона була опорою маршруту постачання до бази флоту Росії у сирійському Тартусі.

OSINT-аналітики 23 грудня повідомляли, що в Середземне море увійшло п'ять російських вантажних кораблів: три військові великі десантні кораблі та два суховантажні судна. Ймовірно, усі вони були призначені для евакуації російських баз у сирійському Тартусі та Хмеймімі.

Водночас OSINT-аналітик Олівер Александр зазначив, що суховантаж прямував до Владивостока, а не на допомогу в евакуації Тартуса. Судно перевозило два мобільних крани Liebherr 420 для порту у Владивостоці і два 45-тонних люки для будівництва нового атомного криголама проєкту 10510 «Лідер».

«З огляду на вантаж, який він перевозив, це насправді навіть гірше для Росії, ніж якби він прямував у Тартус», – додав аналітик.

Також у понеділок українська розвідка повідомляла, що вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху.

Нагадаємо, у неділю, 15 грудня, біля Керченської протоки почали тонути два російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», які перевозили нафтопродукти, зокрема мазут. Їх нібито пошкодили високі хвилі у морі.

17 грудня росіяни повідомили про аварію третього танкера біля Керченської протоки.