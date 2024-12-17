Морська рятувальна служба РФ заявила, що попри пошкодження танкера «Волгонефть-109», витоку мазуту в море немає

У вівторок, 17 грудня, російський танкер, що перевозив мазут, подав сигнал лиха біля порту «Кавказ» у Керченській протоці. Це третє судно типу «Волгонефть», що зазнало аварії за останні три дні біля Керченської протоки, повідомив Telegram-канал «Кримський вітер» та російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що у ніч на 17 грудня капітан танкера «Волгонефть-109» подав сигнал лиха. Він повідомив, що у судна, яке перевозило 4000 тонн мазуту, порушена герметичність четвертого вантажного танка і мазут витікає в баластний танк.

«На борту “Волгонефть-109” перебувають 14 членів екіпажу, їм нічого не загрожує. Капітану запропонували евакуювати екіпаж, але він відмовився і попросив змінити якірну стоянку – тепер “Волгонефть-109” перебуває в районі Кучугури на південний схід від мису Пекли», – заявили російські ЗМІ.

У Морській рятувальній службі РФ повідомили, що герметичність корпусу танкера, який подав сигнал лиха, не порушено, витоку в море немає. Також, за даними відомства, екіпаж судна «Волгонефть-109» у безпеці.

Як зауважує моніторингова група Telegram-каналу «Кримський вітер», 16 грудня російський танкер «Волгонефть-109» перебував в Азовському морі біля входу в Керченську протоку, за кілька кілометрів від берега навпроти селища Приазовський. Водночас російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про те, що судно «подало сигнал лиха в Чорному морі», утім танкер у нього ще не заходив, чекав на розвантаження в порту «Кавказ», що в Керченській протоці. Зараз «Волгонефть-109», як і раніше, перебуває в Азовському морі, зауважують аналітики.

Місце перебування російського танкера «Волгонефть-109» станом на 16 грудня 2024 року (Фото Telegram-каналу «Кримський вітер»)

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що біля Керченської протоки тонуть два російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», які перевозили мазут. Судна почали іти під воду начебто внаслідок переламу корпусу через високі хвилі у морі. Танкери могли перевозити від 5000 до 8300 тонн нафтопродуктів.

Пізніше міжнародна екологічна організація Greenpeace після аварії двох російських танкерів «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239» у Керченській протоці попередила, що будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки.

17 грудня мешканці російської Анапи повідомили, що внаслідок шторму на берег викинуло величезну кількість мазуту, який вилився з танкерів, що розвалилися в Керченській протоці. За даними росіян, нафтова пляма розтягнулась на кілька десятків кілометрів; на пляжах місцеві знаходять птахів та собак, постраждалих через розлив мазуту.