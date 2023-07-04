Олександр Охріменко раніше командував 14-ю ОМБр, а тепер став військкомом Одеської області

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив новим головою Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олександра Охріменка, який дотепер був командиром 14-ї окремої механізованої бригади. Попереднього керівника Одеського ТЦК Євгена Борисова звільнили після появи інформації про його статки в Іспанії.

«На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів – полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого», – повідомив Залужний у вівторок, 4 липня.

За його словами, Охріменко – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Україні.

Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року на Вінниччині. У 2006 році з відзнакою завершив Одеський інститут Сухопутних військ, а також закінчив Національний університет оборони України. Волинську бригаду очолив в жовтні 2021-го. Одружений, виховує доньку та сина.

Участь у боях з російськими військами бере із 2014-го року. Був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, особистою вогнепальною зброєю та низкою відзнак Міністерства оборони України.

У червні стало відомо, що Охріменка перевели до іншої військової частини, водночас він продовжував командувати 14-ю ОМБр. Тоді не було інформації про те, куди саме його перевели, а також не було відомо, коли він мав скласти повноваження командира згаданої бригади.

Переведення Охріменка відбулося за кілька днів до появи інформації про одеського військкома Євгена Борисова, родина якого за час повномасштабної війни придбала в Іспанії елітні автомобілі й нерухомість на кілька мільйонів доларів.

23 червня президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити Борисова з посади. 28 червня Борисова звільнили.