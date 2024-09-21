Іван Віннік командував бригадою з 2022 року

Командира білоцерківської 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищає позиції поблизу донецького Вугледара, звільнили з посади. Полковник Іван Віннік перейде на вищу посаду, повідомили у пресслужбі оперативного командування «Північ» у п’ятницю, 20 вересня.

«Командир славетної бойової 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців полковник Іван Віннік призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду», – повідомили у пресслужбі командування.

Оперативне командування назвало 39-річного полковника людяним та досвідченим командиром, який «береже і поважає особовий склад». Віннік командував бригадою з серпня 2022 року.

У коментарях під дописом ОК нардепка Мар’яна Безугла розкритикувала рішення про звільнення Вінніка з посади 72 ОМБр, звинувативши головнокомандувача Олександра Сирського у «зниженні боєздатності підрозділу, усунувши командира бригади». За словами Безуглої, раніше так ставалося з іншими командирами та «мало негативні наслідки». Втім, конкретних прикладів політикиня не навела.

Що відомо про Івана Вінніка

39-річний уродженець Харківщини з 2010 року командував танковою ротою озброєння 30 окремої механізованої бригади. З весни 2014 року брав участь в АТО, а в 2016 році став командиром механізованого батальйону 30 ОМБр. Брав участь у боях за звільнення Міусинська, села Червона Поляна, міста Лутугине, міста Щастя та інших населених пунктів на Луганщині.

У серпні 2022 року командував 72 ОМБр, пройшов оборону Бахмута та Вугледару. За даними ОК «Північ», за командування Вінніка бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни.

Іван Віннік має звання Героя України, яке йому присвоїли 2019 року за мужність та героїзм під час захисту України. Також має ордер Богдана Хмельницького ІІІ ступеня 2022 року.