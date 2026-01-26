Володимир Зеленський нагородив Олега Ляшка

Володимир Зеленський нагородив колишнього народного депутата, старшого лейтенанта ЗСУ Олега Ляшка орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті ОП.

Володимир Зеленський розповів, що взяв участь у презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали». Під час події президент нагородив військових державними нагородами. Серед тих, кого відзначив президент, – колишній нардеп, а нині командир батальйону безпілотних систем 63 ОМБр, старший лейтенант Олег Ляшко.

«Сьогодні (26 січня, – ред.) президент України Володимир Зеленський вручив мені орден “За заслуги”. Подякував президенту за нагороду, яка не тільки моя, а всього особового складу батальйону, який я маю честь очолювати. Побажав президенту успіхів. Бо його успіх – це наш успіх, це успіх України», – написав Олег Ляшко.

Орден «За заслуги», яким Володимир Зеленський нагородив Олега Ляшка

Крім того, президент надав звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» командиру бригади «Рарог» Олегу Гуйту, командиру бригади «Ахіллес» Юрію Федоренку та бригадному генералові СБУ Олегу Федоріву.

Також Володимир Зеленський вручив заступнику командувача Повітряних сил ЗСУ полковнику Павлу Єлізарову та полковнику Державної прикордонної служби Дмитру Олексюку нагородні відзнаки «Іменна вогнепальна зброя».

Додамо, що Олег Ляшко долучився до Збройних сил України 3 жовтня 2022 року, склавши присягу у званні «солдат». У жовтні 2024 року Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем у 63 окремій механізованій бригаді, тоді він мав звання лейтенанта.

Олег Ляшко був народним депутатом VIII, VII, VI, V, IV скликань (2006 – 2019), а також лідером «Радикальної партї Олега Ляшка». Крім того, він балотувався у президенти України у 2014 та 2019 роках.