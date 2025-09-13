Дорогу у Малих Грибовичах заасфальтували, залишилося ще ліквідувати невеликі вибоїни на інших відрізках

Львівська міська рада розпочала ремонтувати найкритичніші ділянки доріг обласного значення у приєднаних громадах. Відповідну програму місто затвердило у квітні цього року. Вже майже відновлено дорогу, яка веде до Малих Грибовичів. Про це поінформували в офісі агломерації та розвитку громад ЛМР.

Керівник офісу Львівської громади у Грибовичах Ігор Питель розповів, що дорога до Малих Грибовичів уже тривалий час була в аварійному стані. Через це часто ламався громадський транспорт, а також автобус «Школярик», який відвозить дітей до школи у сусіднє село. Тепер, завдяки міській програмі, дорогу заасфальтували, залишилося ще ліквідувати невеликі вибоїни на інших відрізках.

Замовником робіт була Шевченківська районна адміністрація, підрядна організація – ПП «Рома». Далі аналогічні ремонтні роботи заплановані у Дублянах та Зашкові.

Нагадаємо, програма передбачає виконання лише невідкладних робіт на найбільш проблемних ділянках доріг, що перебувають на балансі області чи держави, але є в межах Львівської МТГ. Пріоритет – дороги, якими курсують шкільні автобуси та громадський транспорт.

Як зазначала керівниця офісу агломерації та розвитку громад ЛМР Наталія Алєксєєва, понад третина доріг у приєднаних громадах є в обласному чи державному підпорядкуванні. Однак фінансування на їхнє утримання становить менше ніж 10% від потреби. Тож ремонтувати найкритичніші ділянки таких доріг зобов’язалося місто.