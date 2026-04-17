Король Швеції разом зі Зеленським відвідав Поле почесних поховань

У пʼятницю, 17 квітня, до Львова прибув 80-річний король Швеції Карл XVI Густав. Його приймає президент Володимир Зеленський. У межах візиту монарх прибув до Львова. Разом із ним до України приїхала міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. Про це повідомив шведський мовник SVT Nyheter.

Одразу по прибутті представники Швеції разом із Володимиром Зеленським та представниками Львова та області поклали вінки на полі Почесних поховань в памʼять про полеглих бійців. Надалі делегація планує відвідати школи та лікарні.

У шведському уряді наголосили, що цей візит є першим приїздом монарха до України з початку повномасштабної війни та підтверджує незмінну підтримку України з боку Швеції.

Зокрема, глава МЗС Швеції зазаначила, що підтримка України має не лише політичний консенсус, а й походить від усього шведського народу.

У зв’язку з візитом іноземної делегації у Львові тимчасово перекрили центральну частину міста та обмежили рух транспорту.

Останньо Карл XVI Густав був у Львові ще на Євро-2012 – тоді він приїхав до Києва як вболівальник, щоб підтримати збірну Швеції на чемпіонаті Європи з футболу.