Міськрада погасить борги Львівського протезного заводу

У вівторок, 16 вересня, депутати Львівської міської ради проголосували ухвалу про погашення боргів Львівського протезного заводу. Йдеться про майже 70 млн грн, які місто повинне погасити до 2028 року.

Ухвала ЛМР передбачає повернення боргів Львівського протезного заводу по заробітній платі працівників, погашення кредиторської заборгованості за продукцію, товари та послуги, відшкодування вартості електропостачання, водопостачання та водовідведення до 2028 року. Також місто погашатиме заборгованість зі страхових внесків, зборів та обов'язкових платежів.

Підприємство розташоване у Львові на вул. Рудненській, 10, і має окремі філії в Івано-Франківську, Луцьку, Мукачеві та Рівному. Раніше там виготовляли колісні крісла, велосипеди, вертикалізатори, протези та ортопедичне взуття, але через фінансові проблеми завод зупинився.

У 2023 році ЛМР погодилась прийняти протезний завод у власність Львівської громади. Після двох років очікувань, у квітні 2025 року, Кабмін передав завод місту. Тоді ж директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич зазначала, що разом із заводом Львівській громаді передали і боргові зобов’язання підприємства.

В оприлюднених на Опендатаботі показниках фінансової звітності КП «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» за 2024 рік зазначається, що чистий прибуток підприємства склав – 4,6 млн грн, активи становили 54,4 млн грн, а зобов'язання – 65,8 млн грн. У львівській мерії уточнили, що загалом протезний завод має близько 70 млн грн боргів.

Планується, що підприємство увійде в екосистему Unbroken і виготовлятиме протези та іншу продукцію для пацієнтів реабілітаційного центру. Виробництво планують поділити на два напрями: виготовлення стандартних комплектувальних – адаптерів, колін, труб і стоп, та індивідуальних куксоприймачів.