Із ФОП-рахунку блогерки вивели понад 6 млн грн

Шахраї вивели із ФОП-рахунку відомої української блогерки Оксани Волощук, відомої як Ксюша Манекен, понад 6 млн грн. Гроші викрали через інші ФОПи після того, як блогерка звернулась у фейкову службу підтримки банку. Про це Ксюша Манекен повідомила на інстаграм-сторінці у середу, 15 жовтня.

За словами блогерки, нещодавно за порадою бухгалтера вона перевела свій ФОП, який вона веде для магазину одягу ÓDA, із «ПриватБанку» на Monobank. 14 жовтня власниця бренду вирішила вивести з ФОП-рахунку понад 6 млн грн та звернулась у чат-бот банку в телеграмі. Однак замість офіційного акаунта Ксюша Манекен натрапила на фейковий, звідки їй перетелефонував менеджер. Шахрай повідомив, що у банківському додатку є помилка, тому його потрібно перевстановити, перейшовши за пуш-повідомленням. У цей час шахраї вивели гроші з рахунку на інші ФОПи із різними призначеннями, наприклад, оплата за навчання чи надану послугу. Загалом із її рахунку вивели 6,2 млн грн.

Блогерка поскаржилась, що шахраї знімали гроші великими сумами – по 500-700 тис. грн, при цьому банк не вимагав жодних підтверджувальних документів.

«Клієнтка знайшла в телеграмі фейковий обліковий запис Monobank, передала доступ до свого рахунку ФОП і за порадою зловмисників видалила застосунок Mono. Наша система аналізу не порахувала ті платежі, які зробив ФОП підозрілими, оскільки це досить типова бізнес-активність для підприємців, які ведуть активний бізнес. Оскільки застосунок був видалений клієнтка не отримувала повідомлення про списання коштів з рахунку», – розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Він додав, що банк намагатиметься повернути гроші з одержувачів і передасть інформацію про них правоохоронцям. Однак Олег Гороховський наголосив, що жоден банк у світі не зміг би урятувати ці гроші, оскільки їх вивели на офіційні ФОП-рахунки.

Банкір закликав користувачів не передавати нікому паролі та номери своїх карт, а також не погоджуватись на входи до облікового запису інших людей, а за потреби звертатися в підтримку лише через кнопку в застосунку.

Зазначимо, що Оксана Волощук (Ксюша Манекен) із 19 років працювала в ескорті й публічно про це розповідала в соцмережах та інтервʼю. Пізніше вона створила шлюбну агенцію та бренд одягу. У 2022 році вона отримала нагороду від ГУР, що викликало скандальну реакцію українців. Тоді в ГУР пояснили, що блогерка отримала відзнаку «За сприяння воєнній розвідці України другого ступеня».