Блогерка Оксана Волощук (псевдо – Ксюша Манекен), нагородження якої викликало значний суспільний резонанс

Головне управління розвідки Міністерства оборони України відреагувало на історію з блогеркою Оксаною Волощук (псевдо – Ксюша Манекен), інформація про нагородження відзнакою якої, викликала обурення в суспільстві. Як розповіли ГУР в коментарі «Українській правді», до виконання завдань структура «може залучати людей різних професій».

За їх словами, воєнна розвідка, особливо в країні, яка воює – це особлива структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал. Отож, зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками.

«Завдання Головного управління розвідки МО України виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою діяльність», – розповіли у відомстві.

В ГУР зазначили, що на щастя, різні представники нашого суспільства все ж готові допомагати Україні. Зважаючи на це «неправильно буде публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк на Банковій зустрівся з українськими блогерами. В ОП пояснили, що важливо проводити такі зустрічі з блогерами, адже вони мають велику аудиторію та вплив на неї. Втім ця зустріч призвела до скандалу: Оксана Волощук похвалилася у мережі, що отримала відзнаку «за сприяння воєнній розвідці України II ступеня» від ГУР МО.

Михайло Подоляк повідомив, що під час зустрічі з українськими блогерами ні ОП, ні він особисто не давали їм жодних нагород. А метою таких зустрічей є налагодження комунікації з інфлюенсерами.

ГУР офіційно нагородження блогерки не коментувало, однак 24 канал із посиланням на джерела в розвідці повідомив, що Ксюша Манекен справді отримала заохочувальну нагороду від ГУР, однак не уточнили, за які саме.