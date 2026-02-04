Російський супутник-ретранслятор серії «Луч»

Два російські космічні апарати «Луч-1» і «Луч-2» перехопили зв’язок щонайменше десятка ключових європейських супутників над континентом. Це загрожує втручанням в їхню роботу або навіть фізичним знищенням. Про це 4 лютого повідомила газета Financial Times з посиланням на представників європейських служб безпеки.

За словами співрозмовників видання, протягом останніх трьох років «Луч-1» і «Луч-2» здійснювали підозрілі маневри на орбіті поблизу геостаціонарних супутників, які обслуговують Європу, Велику Британію, а також значну частину Африки та Близького Сходу.

Згідно з орбітальними даними та наземними телескопічними спостереженнями, російські космічні апарати затримувалися поблизу іноземних супутників тижнями, особливо в останні три роки. Від моменту запуску у 2023 році, «Луч-2» наблизився до 17 європейських супутників.

Керівник космічного командування Збройних сил Німеччини, генерал-майор Міхаель Траут заявив, що обидва російські супутники підозрюють у «проведенні розвідувальних операцій».

Високопоставлений чиновник європейської розвідки заявив, що апарати «Луч», ймовірно, намагалися розміститися в межах вузького конуса сигналу, яким наземні станції передають дані на супутники.

Чиновник висловив стурбованість тим, що конфіденційна інформація, зокрема дані керування європейськими супутниками, не є зашифрована, оскільки багато з них запускали в часи, коли апарати не мали передових бортових комп’ютерів чи можливостей шифрування.

«Це робить їх вразливими до майбутнього втручання – або навіть знищення – після того, як ворожі суб'єкти запишуть їхні командні дані», – ідеться в матеріалі.

Європейські супутники, до яких наблизилися «Луч-1» та «Луч-2», використовуються переважно для цивільних цілей, таких як супутникове телебачення, але також передають конфіденційні урядові та деякі військові повідомлення.

Зазначається, що Росія, імовірно, активізує свою розвідувальну діяльність у космосі, запустивши два нові супутники під назвою «Космос-2589» та «Космос-2590» у 2025 році.