Пацієнт (у центрі) з командою лікарів, які його врятували

Хірурги лікарні св. Луки Першого медоб’єднання Львова врятували 56-річного львів’янина Ярослава Піха, у якого через важке защемлення пахових гриж змістилася частина кишківника, що могло призвести до ускладнень і навіть смерті. Лише термінова операція врятувала чоловікові життя.

Львів’янин Ярослав упродовж 20 років жив із двобічними паховими грижами, які утримував за допомогою спеціального пояса. Раніше йому пропонували відкриту операцію, після якої він пів року був би непрацездатним. Чоловік не міг на це погодитися, бо мусив доглядати за матір'ю.

Наприкінці листопада він потрапив у відділення неврології лікарні з підвищеним тиском. І одного дня забув одягнути бандаж, а це призвело до защемлення обох гриж. Хірурги оглянули пацієнта і терміново взяли в операційну, повідомили у медзакладі.

Це був невідкладний стан, бо частини органів черевної порожнини пройшли через грижові ворота і були здавлені навколишніми тканинами. За лічені години це могло призвести до некрозу, тобто відмирання затиснутих частин, перитоніту та смерті пацієнта.

«Грижі були чималі – 10 та 8 см. Аби усунути защемлення відразу з двох боків, хірурги ухвалили рішення оперувати лапароскопічно. Адже це не тільки економить цінний у такому випадку час, але й зменшує ризик травматизації тканин та пришвидшує післяопераційне відновлення», – кажуть у лікарні.

Хірурги через мінідоступ завели камеру й виявили, що через грижові ворота пройшли частина тонкого кишківника, а саме клубова кишка, та сальник – жирова складка в очеревині, яка є захисним органом черевної порожнини. Під час операції хірурги усунули защемлення і аби знизити ризик повторного защемлення, закрили грижеві дефекти поліпропіленовою сіткою. Завдяки вчасному втручанню і тонкий кишківник, і сальник залишилися повністю життєздатними.