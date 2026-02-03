Пацієнт з хірургами, які допомогли йому побутися кісточки у кишківнику (зліва направо)Тарас Іванків і Назар Була

Кістка від персика, яку ненароком проковтнув 62-річний мешканець Шептицького району Львівщини, у кишківнику була невідомо скільки часу. А на Різдво дала про себе знати сильним болем, який не знімали жодні знеболювальні. Лікарі, до яких звернувся чоловік, підозрювали різні захворювання, і коли нарешті дістали підозрілий камінь, були приголомшені.

Різкий біль у животі, який виник на Різдво, пацієнт пояснював переїданням. Випив ліки, знеболювальне, але вони не допомогли. Лікарі районної лікарні зробили пацієнтові ендоскопію та виявили камінь до 4 см, що був у просвіті дванадцятипалої кишки. Лікарі запідозрили жовчну норицю та відправили до Львова. В одній з лікарень Львова пацієнта додатково обстежили: КТ та ендоскопія вказували на холедоходуоденальну норицю, проте спроби захопити чи видалити конкремент були невдалими. Дістати його не змогли. Тож чоловік звернувся до спеціалістів Університетської лікарні ЛНМУ, повідомили у медзакладі.

Поки пацієнт їздив від закладу до закладу, камінь викликав часткову дуоденальну непрохідність та спровокував утворення дивертикула й пролежня стінки дванадцятипалої кишки, що призвело до порушення відтоку жовчі з печінкових проток і викликало механічну жовтяницю та холангіт у пацієнта.

Пацієнт не пам'ятає, коли проковтнув кісточку персика

«Ми бачили на КТ, що конкремент нестандартний, з повітрям у центрі, проте навіть не уявляли, що витягнемо персикову кісточку. Це було повною несподіванкою», –каже керівник клініки хірургії Назар Була.

Ця кісточка, кажуть лікарі, могла перебувати в кишківнику роками. Зі слів пацієнта, останнім часом він не їв персиків. Але ця кісточка вже почала спричиняти серйозні ускладнення та ризики для життя, а згодом могла призвести до перитоніту з дуже небезпечними наслідками.

Операція з видалення кісточки тривала менше години. Її дістали малоінвазивно, без розрізів і проколів, через рот. Чоловік дуже швидко відновився. Полегшення прийшло відразу, як тільки кісточку видалили.