Після операції усі порушені функції відновилися і 2 лютого дівчинка з лікарні поїхала додому

13-річна мешканка Рівненщини народилася зі спінальною ліпомою і весь час була під контролем лікарів. Та у 13 років її стан різко погіршився, вона перестала ходити і втратила контроль над тазовими органами. Дівчинку терміново треба було оперувати, але у медзакладах, куди зверталися батьки дитини, їм радили їхати за кордон. Прооперувати дівчинку погодилися нейрохірурги Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр).

Батьки дівчинки пильно стежили за здоров’ям доньки:регулярно відвідували лікарів, консультувалися щодо подальших дій. З віком у Христини почастішали запальні процеси сечовидільної системи. Під час УЗД з’ясувалося, що сечовий міхур спорожнюється не повністю, багато сечі залишається. Батьки розуміли, що без операції не обійтися, але вирішити цю проблему не вдавалося, бо всюди, куди вони зверталися, їм радили їхати за кордон, повідомили у медзакладі.

Наприкінці минулого року стан дівчинки різко погіршився. Вона змушена була користуватись катетерами, суттєво знизилася її рухливість. Мама зрозуміла, що діяти треба негайно і звернулася за порадою до інтернет-спільноти, де їй порадиди звернутися до нейрохірургів Центру.

«Мама пацієнтки написала нам пізно вночі у п’ятницю, тож ми зрозуміли, що ситуація критична. У понеділок Христина вже була у нашій Клініці, де їй провели всі обстеження та підготували до операції. Втручання тривало майже 15 годин, було надзвичайно складним, але успішним», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології Михайло Ловга.

За словами нейрохірурга, видалення спінальної ліпоми – одна з найскладніших операцій при вадах розвитку спинного мозку. Жирова тканина вростає у спинний мозок, спричинює його натяг, і притискає як пухлина своїм обʼємом. Тож завдання нейрохірурга поетапно та надзвичайно обережно відокремити й видалити утворення, а головне – усунути компресію нервових структур та спинного мозку, відновивши їх фізіологічне положення. До операції залучені нейрофізіологи, які постійно контролюють за допомогою інтраопераційного моніторингу безпечну відстань до нервових структур.

Операція була надскладна, але пройшла успішно. Після втручання усі порушені функції повністю відновилися і дівчинку у понеділок, 2 лютого, виписали з лікарні.

Михайло Ловга каже, що спінальна ліпома зустрічається доволі часто. Щомісяця нейрохірурги оперуюють одного-двох пацієнтів різного віку з таким діагнозом.