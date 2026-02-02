Нове серце в Ігоря Коверка працює добре

Кардіохірурги Центру трансплантології Першого ТМО Львова успішно пересадили серце 56-річному Ігорю Коверку з Львівщини. Батько двох захисників отримав шанс дочекатися синів з фронту і повернутися до нормального життя.

Пацієнт Ігор Коверко раніше не мав проблем зі здоров'ям і майже не знав, що таке ходити по лікарях. Аж поки війна не прийшла в його родину. Обидва його сини – у війську. Кожен день очікування звістки з фронту давався йому нелегко. Якось молодший син довго не виходив на зв’язок, бо перебував у напівоточенні. Коли ж нарешті зателефонував, здавалося, що найгірше позаду.А вже за 2 дні у батька стався інфаркт. Це було якраз на третю річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2025 року, повідомили у лікарні.

Згодом детальне обстеження показало, що серце після інфаркту геть зношене і працює лише на 20% від необхідного. Потрібна трансплантація. Улітку торік чоловіка поставили в лист очікування на донорський орган. Необхідність пересадки серця чоловік сприйняв спокійно. Не панікував, натомість читав історії пацієнтів, які живуть із пересадженими серцями.

Донор з'явився через пів року очікування, і 17 січня кардіохірурги Центру трансплантології провели трансплантацію серця. Першу добу після операції пацієнт перебував у відділенні інтенсивної терапії кардіохірургічного відділення. Нові наркозно-дихальні апарати та монітори, які медзаклад отримав в межах польсько-української транскордонної співпраці, дали змогу забезпечити найкращий післяопераційний догляд.

Нині пацієнт нормально почувається, його нове серце добре працює. Чоловік каже, що пересадка дала йому шанс знову бути поруч із дітьми, дочекатися онуків і повернутися до нормального життя.