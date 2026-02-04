Львів’янин мав при собі картку «ЛеоКарт», але не зміг її завалідувати, оскільки уже вичерпав місячну норму безкоштовних поїздок

Шевченківський районний суд Львова скасував постанову про притягнення пенсіонера до адмінвідповідальності через безквитковий проїзд у автобусі. Позивач вичерпав місячний ліміт безкоштовних поїздок із «ЛеоКарт» та не зміг завалідувати картку. У рішенні суду вказано, що постанова Кабміну передбачає безоплатний проїзд для пенсіонерів без обмеження кількості поїздок, а також згадано, що раніше суд визнав обмеження у 60 поїздок протиправним.

Першим на це рішення звернуло увагу видання Lviv.media. Як вказано у рішенні, яке винесли наприкінці січня 2026 року, 27 вересня 2025 року пенсіонер Роман Кузик здійснив безквитковий проїзд у автобусі №6а. Львів’янин мав при собі картку «ЛеоКарт», але не зміг її завалідувати, оскільки уже вичерпав місячну норму безкоштовних поїздок (60), а на карті не було грошей для оплати проїзду. Контролери висадили його із автобуса, а патрульний поліцейський виписав постанову про адмінправопорушення за ч.2 ст. 135 КУпАП (безквитковий проїзд), що передбачає 500 грн штрафу.

Позивач вважає постанову протиправною, оскільки він користувався громадським транспортом із пенсійним посвідченням, а постанова КМУ передбачає безоплатним проїзд без обмеження кількості поїздок. Він також додав, що встановлене ЛМР обмеження на 60 безкоштовних поїздок на місяць уже двічі скасовували суди.

Цю справу розглянув суддя Дарина Глинська, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, зокрема відзив управління патрульної поліції Львівщини, яке просило відмовити у задоволенні позову.

«Згідно з постановою КМУ №354 від 17.05.1993 пенсіонери за віком мають право на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті без жодних кількісних обмежень. Більше того, обмеження у 60 поїздок було визнано протиправним та скасовано рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 30.06.2025, яке залишене без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 05.11.2025. Таким чином, позивач, маючи при собі персоналізовану картку та пенсійне посвідчення, належним чином підтвердив свій статус пільговика. Технічна неможливість валідації через незаконно встановлений ліміт не може бути підставою для притягнення особи до відповідальності, оскільки право на пільгу є абсолютним і гарантованим державою», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнив позов пенсіонера та скасував постанову, що передбачає 500 грн штрафу за безквитковий проїзд. Пенсіонеру мають відшкодувати 605 грн судового збору із держбюджету. Рішення суду ще можна оскаржити.