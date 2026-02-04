19 листопада 2025 року росіяни влучили ракетою поблизу будинку на вул. 15 Квітня

Тернопільська міська рада припинила виплачувати гроші на оренду житла для 11 мешканців пошкодженого російською ракетою будинку на вулиці 15 квітня, 31. Таке рішення прийняли після висновку комісії, яка заявила, що квартири придатні для життя. Водночас люди кажуть, що у помешканнях лише встановили вікна, а всі кімнати досі в кіптяві, меблів немає, як і елементарних засобів для проживання.

Тернопільська міська рада виплачувала по 15 тис. грн для оренди тимчасового житла після того, як у листопаді 2025 року багатоповерхівку на вул. 15 Квітня, 31 пошкодила російська ракета. Гроші на рахунки тернополян надходили щомісяця. Однак наразі такі виплати для 11 власників квартир припинили, повідомило «Суспільне.Тернопіль».

Одна з мешканок будинку Катерина Різванова розповіла, що у січні вже не отримала гроші на оренду житла. У її квартирі, яка обгоріла, наразі проживати неможливо. Через високу температуру меблі поплавилися, тому все довелося викинути. З одягу також майже нічого не вціліло. Зараз квартиру намагаються відчистити від сажі.

«Коли ми зайшли, то побачили, що половина підлоги була затоплена, бо гасили вогонь. За метр від стелі все було обгорене. Найбільше загоряння було в коридорі, бо двері не зачинялися і полум’я пішло по всій квартирі», – розповіла жінка.

Вікна в помешканні встановили коштом міського бюджету. Двері сім’я замінила самостійно. Є деякі комунікації, але щоб жити повноцінно, треба ще багато чого зробити.

«Вода в нас є. Є опалення. Щодо електрики, то в нас комунікації підведені в саму квартиру, але ми зараз не можемо провести повноцінний ремонт електрики, тому що потрібно зробити демонтаж старої проводки», – додала тернополянка.

Тернополянка показала свою квартиру, в якій наразі неможливо проживати

За словами Катерини Різванової, вони ще очікують гроші за державною програмою «єВідновлення», їх планують використати на будматеріали. Разом із сусідами, яким також припинили виплачувати гроші на оренду житла, жінка написала колективне звернення до управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради. Однак, за словами тернополянки, людей перенаправили до міського голови та до ЖЕКу.

Начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський повідомив «Суспільне.Тернопіль», що гроші припинили виплачувати через рішення виконкому. На ньому розглядали висновки комісії, яка обстежувала будинок, і зазначила, що квартири придатні для життя. Також посадовець додав, що будинок в нормальному стані, тому люди можуть заселятися у свої квартири.

«Проживання повністю можливе. По кожній квартирі проходить комісія, нами найнятий ліцензований експерт, який також приходить з нашою комісією і пише відповідні висновки – придатне житло чи ні. Що входить у систему придатності житла? Перше – це що немає аварійності. Тобто стіни без тріщин, нічого не нахилене, нічого не падає, у нормальному будівельному стані. Наступне – під’єднані всі комунікації, це в обов’язковому порядку. Тобто є світло, вода, газ, тепло. Наступне – є вікна. Тобто тепло нікуди не тікає, всі вікна є в наявності. І є в наявності двері. Усі ці ознаки на даний час є у кожній оселі, крім трьох, які повністю згоріли», – зазначив Олег Соколовський.

Водночас ще 101 власник квартир гроші на оренду тимчасового житла отримує. Це жителі двох будинків – за адресами вул. 15 Квітня, 31 та Стуса, 8.

Додамо, що у січні 2026 року мешканці будинку на вул. 15 Квітня, 31 скаржилися на міську владу, яка в їхніх квартирах не встановила вікна. У під’їзді не поприбирали, а ремонту, який мали розпочати після висновків комісій, не було. На ліквідацію наслідків удару Росії по Тернополю уряд виділив понад 30 млн грн. Частину з цих грошей міська влада вже витратила, а ще 12 млн грн була змушена повернути в держбюджет через закінчення календарного року.