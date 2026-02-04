Максим Козицький з 2020 року є головою Львівської ОВА

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький 4 лютого повідомив, що шахраї у месенджерах просять позичити гроші від його імені. Посадовець уже звернувся в поліцію.

«Невідомі використовують моє фото і у месенджерах просять переказати гроші. Офіційно повідомляю. Я не звертаюся із проханням позичити чи переказати кошти. Я не надсилаю реквізитів карток у приватних повідомленнях. Це номер шахраїв: +380635803379», – написав Максим Козицький.

Фрагмент повідомлення від шахрая

Він закликає не перераховувати гроші та заблокувати номер, якщо ви отримали схожі повідомлення. Голова ЛОВА повідомив, що звернувся у поліцію через шахрайство.

Місяць тому про схожий випадок шахрайства у вайбері повідомляв заступник мера Львова Андрій Москаленко. Шахраї використовували його фото та просили позичити 13 тис. грн.

В.о. голови ЛОР Юрій Холод також писав, що його фото використовували шахраї для виманювання грошей.