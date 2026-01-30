ЛОВА розглядає території закинутих аеропортів для будівництва дублюючого летовища на Львівщині

Львівська ОВА розглядає можливість будівництва ще одного аеропорту, який буде розташований за межами Львова. Як варіант розглядають старі аеропорти, на базі яких можна було б збудувати новий термінал. Про це в ефірі радіо «Львівська хвиля» 28 січня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, до повномасштабного вторгнення Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького був недовантажений. Хоча аеропорт мав плани на запуск трансатлантичних рейсів та збільшення пасажиропотоку.

«Великі міста мають по два аеропорти: один ближче, другий – далі, але це важливо для області в цілому. Ми не маємо зациклюватись на розвитку лише обласного центру. Якщо буде можливість і кількість пасажирів буде зростати, то питання другого аеропорту буде стояти. Чи це на часі? Ні, це зараз не на часі. Чи є такі можливості? Так, бо в нас є місця, де були аеропорти і є можливість їх відновлення і створення нових великих інфраструктурних об'єктів – це логістичні хаби і залізничні колії. Львівщина і Львів будуть центром західноукраїнської агломерації, тому мешканці Тернополя, Франківська, Рівного у Луцька мають мати можливість швидко сюди доїхати», – розповів Максим Козицький.

Директорка обласного департаменту архітектури та розвитку містобудування Олена Василько в коментарі ZAXID.NET розповіла, що ЛОВА розробляє зміни до схеми планування Львівської області і збирає пропозиції від органів державної влади та місцевого самоврядування щодо перспективного бачення розвитку територій. В тому числі обговорюють і можливість будівництва дублюючого аеропорту, віддаленого від обласного центру.

Зокрема, розглядають локації на відстані 100 км. Конкретного місця не називають, однак за словами Олени Василько, ЛОВА розглядає колишні аеропорти, зокрема військові та сільськогосподарські, які мають резервні території та віддалені від населених пунктів.

«Львівщина розташована на перетині і основний акцент і міжнародного сполучення лягає на нашу область. Тож близькість 100 км до міста при доброму сполученні до терміналів це не є складною логістично. Взагалі в багатьох країнах аеропорти виносять за межі населеного пункту», – розповіла Олена Василько.

Новий термінал Львівського аеропорту на межі Львівської, Сокільницької та Скнилівської громад відкрили у 2012 році. Його збудували поруч зі старим терміналом, що вже мав частину злітної смуги. У 2021 році львівський аеропорт був другим в Україні за пасажиропотоком. Після початку повномасштабного вторгнення аеропорт закрили.

«У 2012 році були обмежені строки будівництва – “Євро-2012” потрібно було прийняти велику кількість вболівальників. На той час це було найпростіше для реалізації в обмежені терміни рішення», – коментує рішення збудувати новий термінал аеропорту фактично в межах міста Олена Василько.

Питання розбудови аеропорту та повʼязаних із цим ризиків виникло після того, як Сокільницька громада вирішила приєднати землі біля злітної смуги та забудувати їх житлом. Тоді адміністрація аеропорту повідомила, що не погоджувала ці зміни до генерального плану селища, заявила про ризик закриття летовища і звернулась в суд.

Олена Василько каже, що заяви про те, що проєктована забудова в Сокільниках вплине на розбудову аеропорту маніпулятивні.

«Тому якщо якесь бачення в частині розвитку аеропорту буде напрацьоване, то воно б мало відобразитися в містобудівній документації двох громад. Але якщо будуть збільшені обмеження зі сторони аеропорту, то йдеться не лише про проєктовану забудову в Сокільниках, а й наявну садибну забудову, і також всі лінії змістяться й всередину Львівської ТГ», – повідомила Олена Василько.

Додамо, що у 2025 році уряд анонсував будівництво вантажного терміналу львівського аеропорту поруч із наявним пасажирським.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова».