Також росіяни скинули на Дружківку дві авіабомби

У середу, 4 лютого, російські війська завдали удару касетними снарядами та авіабомбами по Дружківці, внаслідок чого загинули семеро людей, ще 15 мешканців отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, удар було завдано по ринку, де зазвичай вранці збирається багато людей. Станом на 14:00 було відомо про сімох загиблих та вісьмох постраждалих.

«Це – ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про “перемир'я” не варті нічого. Остаточна кількість жертв цієї атаки ще не встановлена», – наголосив Філашкін.

Окрім того, росіяни скинули на Дружківку дві авіабомби. Внаслідок атаки пошкоджено промзону, три багатоповерхівки та три приватні будинки.

На місці працюють усі відповідальні служби, аби ліквідувати наслідки обстрілу та надати допомогу потерпілим.

Доповнено о 14:50. Філашкін повідомив, що кількість поранених зросла до 15 людей. Постраждали мешканці від 50 до 72 років.

Нагадаємо, у ніч на середу, 4 лютого, російські війська вчергове атакували Одесу, Харків та Дніпропетровщину. Пошкоджень зазнали цивільна та промислова інфраструктура. За даними Повітряних сил, війська РФ запустили по території України 105 БпЛА, 88 з них вдалося ліквідувати.