Наслідки російської атаки на Одесу 4 лютого

У ніч середи, 4 лютого, російські війська вчергове атакували Одесу, Харків та Дніпропетровщину. Про це повідомили начальник Одеської МВА Сергій Лисак, мер Харкова Ігор Терехов та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Про вибухи в Одесі місцева влада повідомила близько другої години ночі. Унаслідок атаки російських БпЛА пошкоджень зазнали цивільна та промислова інфраструктура у Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах міста.

Через обстріл пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та школу – там понівечено покрівлі, фасади, вибито вікна.

«У двоповерховому житловому будинку пошкоджено перекриття в чотирьох квартирах, вибито скління вікон в сусідніх житлових будинках, пошкоджено два легкових автомобілі. З будинку врятовано чотирьох осіб», – повідомили в ДСНС.

Наслідки атаки на Одесу, 4 лютого 2026 рік (Фото ДСНС Одещини)

За уточненою інформацією, у результаті атаки постраждали двоє людей. Медики надали їм допомогу на місці.

У ДСНС повідомили про пожежу на підприємстві, яку рятувальники оперативно ліквідували. Також вони загасили пожежу в закинутій будівлі.

Перші вибухи у Харкові та передмісті зафіксували близько 00:30. Унаслідок влучання у Салтівському районі міста пошкоджені приватні житлові будинки.

О 01:45 мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про влучання ворожого БпЛА типу «Молнія» у Салтівському районі.

Під ранок ще дві «молнії» ударили по обʼєкту інфраструктури у Київському районі Харкова.

Уночі Росія атакувала безпілотниками Васильківську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині. Загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. До лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізували 47-річну жінку та 63-річного чоловіка.

На місцях влучань виникли пожежі. Пошкоджені три приватні будинки, ще один – знищений. Понівечені господарські споруди, авто, будівля, що не експлуатувалася, адмінбудівля. Зачепило лінію електропередач.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 4 лютого війська РФ запустили по території України 105 БпЛА, близько 70 з них – типу «шахед».

88 безпілотників були збиті або придушені засобами РЕБ. Зафіксовано влучання 17 ударних дронів у 14 локаціях і падіння уламків на п’яти локаціях.

Військові зауважили, що в повітряному просторі України залишаються ще кілька ворожих дронів.