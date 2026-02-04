Співорганізатором схеми виявився працівник адміністрації ДПСУ

ДБР спільно з Офісом генпрокурора викрили підполковника ДПСУ і його брата з Росії, які переправили за кордон близько 80 військовозобовʼязаних, заробивши близько 1,6 млн доларів.

Як повідомили у середу, 4 лютого у ДБР та ОГП, підполковник, чинний працівник адміністрації ДПСУ, разом із двоюрідним братом (громадянином РФ) за 17-20 тис. доларів переправляли військовозобов’язаних до країн ЄС.

«Щоб це виглядало законно, вони підробляли листи нібито від Міжнародної організації з міграції та оформлювали документи через електронну систему ДПСУ, створюючи ілюзію легального виїзду. За рік виготовили 81 фейковий документ, а схемою скористалися 76 людей, які досі не повернулися», – йдеться в повідомленні ОГП.

За даними ДБР, росіянин підшукував клієнтів серед українських чоловіків призовного віку через месенджери та особисті контакти. А його двоюрідний брат, посадовець адміністрації ДПСУ, готував фальшиві листи про нібито службові відрядження чоловіків від міжнародної організації. Після надходження таких листів до ДПСУ він особисто контролював ухвалення позитивних рішень. Упродовж 2024-2025 років прикордонник спільно з братом з Росії заробили на ухилянтах близько 1,6 млн доларів.

Працівника адміністрації ДПСУ затримали за переправлення ухилянтів

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та служби працівника ДПСУ. Вилучили комп’ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони та 20 тис. доларів.

Організаторам схеми повідомили про підозру в незаконному переправленні за кордон та підробці документів (ч. 3 ст. 332; ч. 2 ст. 15; ч. 3 ст. 358 ККУ). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років.

Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його відсторонення від посади. Громадянина Росії, який займався пошуком клієнтів, оголосять в міжнародний розшук.

У ДБР також зазначили, що батько згаданого росіянина раніше був засуджений в Україні за державну зраду. Він входив до складу злочинної організації разом з двома народними депутатами та експрокурором.