Даніеля Бейвля визнали винним у хуліганстві

У Празі водія трамвая Даніеля Бейвля засудили до громадських робіт через конфлікт з українськими пасажирами у лютому 2025 року. Про це у середу, 4 лютого, повідомив новинний портал IDNES.

Суд визнав винним водія трамвая у хуліганстві та присудив йому 200 годин громадських робіт. Також чоловік має пройти програму соціального перевиховання та заплатити постраждалим українцям 55 тис. крон (110 тис. грн) компенсації.

Початково прокуратура звинувачувала його у неправомірній поведінці та образах за ознакою національності, що могло каратися до п’яти місяців позбавлення волі. Адвокат Бейвля просив суд виправдати підзахисного, пояснюючи, що слова постраждалих українців не викликають довіри, оскільки вони були мотивовані отриманням компенсації.

Відомо, що інцидент трапився 27 лютого 2025 року. Того дня водій празького трамвая №7 забіг усередину салону та почав кричати на пару з дитиною. Він звинувачував українців у тому, що хлопчик забруднює трамвай, оскільки він стояв ногами на сидінні. Батько стверджував у суді, що не заважав дитині, бо перед цим він їхав у дитячому візку й взуття було чисте. Під час конфлікту водій наголошував на національності пасажирів, а згодом намагався вдарити одного з них.

Бейвль розповів чеським журналістам, що під час поїздки його увагу відвертали «удари по скляній перегородці, шум, крики, стрибки, тупіт». За його словами, він ввічливо попросив пасажирів не влаштовувати безлад і забрати хлопчика зі сидіння, утім чоловік відмовився і почав ображати його українською. Також водій заперечує, що намагався когось вдарити, стверджуючи, що лише вказав пальцем. Та у судді наголосили, що за два роки роботи на Бейвля надійшло вісім скарг від пасажирів, але більшість із них не підтвердилися.

Наразі чоловік не працює водієм трамвая. Його вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, у січні в Польщі через напад на трьох підлітків, які розмовляли українською мовою, судили 41-річного Маріуша В. Суд призначив йому сім місяців тюрми.