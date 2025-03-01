Інцидент трапився на зупинці Отакарова увечері 27 лютого

Поліція та влада Праги розслідують інцидент з водієм трамвая, який накинувся на пару українців з онуком. Дитина нібито забруднила сидіння, на що водій грубо прогнав сім’ю з громадського транспорту. Відео з інцидентом, яке поширилося у соцмережах, зняла біженка з України Мирослава Манзюк, повідомила українська служба «Радіо Свободи» 28 лютого.

Як розповіла Мирослава Мандзюк, інцидент трапився на зупинці Отакарова увечері 27 лютого. Водій празького трамвая №7 забіг усередину салону та почав кричати на пару з дитиною. Він звинувачував їх у тому, що хлопчик забруднює трамвай, оскільки він стояв ногами на сидінні та дивився у вікно.

Зі слів Мирослави, водій-чех погрожував подружжю, вимагав вийти з трамвая і заявляв, що вони не мають права перебувати «на нашій землі».

«Окрім того, він застосував силу до чоловіка, який тримав дитину на руках, дворічного хлопчика. Дитина злякалася і почала плакати, але водій продовжував кричати та кілька разів ударив потерпілого. Той (водій – ред.) погрожував викликати поліцію, але так і не зробив цього. Зрештою, водій вигнав людей із дитиною з трамвая, знову вдарив їх та кричав. І поїхав далі», – сказала очевидиця.

Сам водій трамвая Деніел Бейвл розповів чеським журналістам, що під час поїздки його увагу відвертали «удари по скляній перегородці, шум, крики, стрибки, тупіт». Водій нібито ввічливо попросив пасажирів не влаштовувати безлад і забрати хлопчика зі сидіння, утім чоловік відмовився і почав ображати водія українською.

Водій зазначив, що спершу діяв абсолютно спокійно, посилаючись на порушення умов перевезення та право висадити їх із вагона.

«Уся ситуація закінчилася тим, що я не витримав і, як видно на відео, сказав йому те, що ви бачили. Це, безперечно, моя помилка», – заявив Бейвл.

Він заперечив, що вдарив 63-річного пасажира з дитиною на руках, а лише вказав йому пальцем на вихід.

В інтерв’ю чеському виданню Vinegret.cz тато хлопчика розповів, що на відео – його батьки, які везли додому дворічного онука.

«Мої батьки везли дитину додому, і водієві не сподобалося, що він стояв ногами на сидінні й дивився у вікно, хоча тато показував, що взуття чисте і відразу взяв дитину на руки», – сказав батько.

Він розповів, що давно живе у Празі, його дружина – чешка, і син має чеське громадянство. За інформацією журналістів, батьки українця приїхали до Чехії після початку повномасштабної війни.

На інцидент в трамваї вже відреагувала поліція та міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Останній заявив, що не знає передумов конфлікту, утім «це вихід агресії з боку водія, особливо в присутності маленької дитини, не кажучи вже про суперечку про національність».

У чеській поліції повідомили, що наразі з’ясовують всі обставини інциденту. Правоохоронці схиляються до того, що інцидент може бути кваліфікований як злочин проти співіснування громадян.

У транспортному підприємстві Праги повідомили, що проводять внутрішнє розслідування інциденту з водієм трамвая маршруту №7.

Національна координаторка з питань інтеграції біженців у Чехії Клара Шимачкова-Лауренчикова заявила, що поведінка водія є абсолютно неприйнятною та аморальною, а цей інцидент є «яскравим проявом упередженого насильства».

Посольство України в Чехії також відреагувало на випадок в трамваї та звернулося до поліції й транспортного підприємства. Відомство засудило поведінку водія та наголосило, що тримає ситуацію на особливому контролі.