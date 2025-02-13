З притулку в місті Коч виселили 120 біженців із Закарпаття, в основному ромів

У середу, 12 лютого, Столичний суд в Угорщині виніс рішення за позовом закарпатських сімей, яких у серпні 2024 року виселили з притулків після рішення угорського уряду про обмеження допомоги для українців з неприфронтових регіонів. Суд зобов’язав державу ропочати нову процедуру надання притулку 84 українським біженцям із Закарпаття.

Під час судового засідання розглянули справи сімей із Закарпаття, які подали позови окремо – двох родин, виселених з притулку у Сентеші та 72-х закарпатських угорців (55 дітей та 17 жінок), виселених з Коча. Як повідомляє Telex, в обох випадках суд виніс рішення проти держави.

«Не можна було без обґрунтування знати, на основі яких критеріїв держава одним біженцям дає житло, а іншим ні. Тому суд зобов’язав урядового уповноваженого підготувати мотивування, яке б містило обґрунтування та факти», – йдеться в публікації.

Угорський уряд має розпочати нову процедуру з надання притулку позивачам. За словами юриста угорського Гельсінського комітету Габора Дьозо, який представляв інтереси біженців, попереду ще багато етапів, перш ніж його клієнти зможуть отримати реальну допомогу.

Нагадаємо, 21 серпня 2024 року в Угорщині набув чинності закон про регулювання правил надання допомоги українським біженцям. Згідно з ним, Угорщина надаватиме грошову допомогу та безоплатне житло тільки тим українцям, які прибули з регіонів, безпосередньо постраждалих від боїв під час російсько-української війни.

Після рішення уряду з притулку в місті Коч виселили 120 біженців із Закарпаття, в основному ромів, які користувались соціальним житлом та отримували від Угорщини близько 60-70 тис. форинтів (7-8 тис. грн) щомісяця.