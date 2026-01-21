Країни передають енергообладнання та гроші для його закупівлі

Азербайджан та Нідерланди оголосили про додаткову підтримку української енергетики. Також надіслати обладнання для допомоги енергосистемі готується Словаччина, повідомив у середу, 21 січня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, Азербайджан вже надіслав Україні 12 низьковольтних панелей, 11 генераторів, пʼять трансформаторів та 27 тис. м кабелю. Обладнання призначене для відновлення електропостачання в областях, постраждалих від російських атак.

Крім того, про виділення додаткових 23 млн євро на енергетичну підтримку України. Гроші підуть на закупівлю газу, обладнання та терміновий ремонт електростанцій. Також Нідерланди закуплять генератори й кабелі в голландських компаній.

«До кінця січня очікуємо на надходження енергетичного і медичного обладнання від Словаччини, а також інших країн», – повідомили у пресслужбі МЗС.

Нагадаємо, 17 січня Литва оголосила про передачу додаткового обладнання для енергетичної стійкості в найбільш критичних регіонах. Також про виділення додаткових грошей на енергетику України оголосили Велика Британія, Німеччина та Норвегія.