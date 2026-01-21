Азербайджан, Словаччина та Нідерланди нададуть Україні термінову енергетичну підтримку
Країни виділили обладнання та гроші для стабілізації української енергетики
До теми
Азербайджан та Нідерланди оголосили про додаткову підтримку української енергетики. Також надіслати обладнання для допомоги енергосистемі готується Словаччина, повідомив у середу, 21 січня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
За словами очільника МЗС, Азербайджан вже надіслав Україні 12 низьковольтних панелей, 11 генераторів, пʼять трансформаторів та 27 тис. м кабелю. Обладнання призначене для відновлення електропостачання в областях, постраждалих від російських атак.
Крім того, про виділення додаткових 23 млн євро на енергетичну підтримку України. Гроші підуть на закупівлю газу, обладнання та терміновий ремонт електростанцій. Також Нідерланди закуплять генератори й кабелі в голландських компаній.
«До кінця січня очікуємо на надходження енергетичного і медичного обладнання від Словаччини, а також інших країн», – повідомили у пресслужбі МЗС.
Нагадаємо, 17 січня Литва оголосила про передачу додаткового обладнання для енергетичної стійкості в найбільш критичних регіонах. Також про виділення додаткових грошей на енергетику України оголосили Велика Британія, Німеччина та Норвегія.