Зеленський заявив, що завдяки пожертві українських воїнів держави Європи можуть жити у мирі

Президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 14 лютого, заявив, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан саме завдяки Україні може не думати, як збільшити свою армію, щоб зупинити російські танки.

Зеленський наголосив, що завдяки пожертві українських воїнів держави Європи можуть насолоджуватися мирним життям. За його словами, за українським народом стоїть, зокрема, незалежна Польща та вільні країни Балтії.

«І навіть один Віктор може думати, як відрощувати свій живіт, а не про те, щоб нарощувати свою армію, щоб зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешту», – додав президент.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на заяви Зеленського. За словами Орбана, виступ українського лідера нібито допоможе громадянам Угорщини краще зрозуміти ситуацію навколо можливого членства України в ЄС.

«Дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до Європейського Союзу. Це допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію. Але ці дебати – не про мене і не про вас. Вони про майбутнє наших країн і Європи. Саме тому ви не можете стати членом ЄС», – написав Орбан.

Нагадаємо, нещодавно Орбан заявив, що вважає Україну ворогом через її вимоги до Будапешта відмовитися від російських енергоносіїв. Він також повідомляв, що пришвидшений вступ України до ЄС стане оголошенням війни Угорщині.