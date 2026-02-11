Віктор Орбан звинуватив Україну в оглошенні війни Угорщині

Віктор Орбан заявив, що Україна та Євросоюз оголосили війну Угорщині. Такий висновок угорський премʼєр зробив на тлі обговорень можливого вступу України до ЄС у 2027 році. Свою заяву Віктор Орбан опублікував у соцмережі ікс.

У вівторок, 10 лютого, Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що у Євросоюзі розробляють план надання Україні членства за пришвидшеною процедурою. Співрозмовники журналістів розповіли, що розглядається варіант вступу України до ЄС у 2027 році. У такому разі Україна набуде членства «авансом» – ще до виконання всіх вимог, а надалі здійснить всі необхідні для цього реформи.

Вранці середи, 11 лютого, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на публікацію, назвавши Politico «офіційним виданням брюссельської еліти». Угорський премʼєр розкритикував Євросоюз та Україну, заявивши що план вступу описаний у Politico – оголошення війни Угорщині.

«Вони вирішили, що Україна буде прийнята до Союзу вже у 2027 році. Цей новий план – відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу та мають намір усунути угорський уряд будь-якими необхідними засобами», – заявив Віктор Орбан.

У своєму дописі Віктор Орбан також закликав угорців голосувати на парламентських виборах, що заплановані на квітень 2026 року, за його партію «Фідес». Крім того, Орбан заявив, Україна та ЄС прагнуть перемоги партії-конкурента «Тиса», оскільки «тоді більше не буде ні вето, ні опору, ні можливості залишатися осторонь конфлікту». Вочевидь «конфліктом» Віктор Орбан назвав війну Росії проти України.

Нагадаємо, Україна стала офіційним кандидатом у члени ЄС у червні 2022 року. Рішення про надання Україні статусу кандидата ухвалила Європейська Рада. Крім того, набуття Україною членства в Євросоюзі є однією з гарантій безпеки, що включені у план щодо завершення російсько-української війни, деталі якого Володимир Зеленський озвучив 24 грудня 2025 року. У

Водночас джерела «Радіо Свободи» серед чиновників Євросоюзу заявляли, що вступ України до 2027 року неможливий, навіть у разі припинення війни.