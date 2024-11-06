У Хмельницькій області зареєстрували другий у цьому році випадок смерті від отруєння грибами. Померла 59-річна жителька Кам'янець-Подільського району, яка споживала дикорослі печериці. Про це ZAXID.NET повідомив головний державний санітарний лікар Хмельниччини Микола Габрикевич.

«Пацієнтка їла гриби ввечері 29 жовтня, а за добу вже відчула симптоми отруєння. Жінка звернулася у Дунаєвецьку багатопрофільну лікарню – її у важкому стані госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії. У хворої розвинулась гостра печінково-ниркова недостатність, внаслідок чого вона померла 3 листопада», – зазначив Микола Габрикевич.

За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, цьогоріч на Хмельниччині зареєстрували пʼять випадків отруєння грибами. Наприкінці жовтня від інтоксикації помер 50-річний житель Шепетівського району, який також їв дикорослі печериці. Чоловік пізно звернувся по медичну допомогу, тому врятувати його життя не вдалося.

Додамо, що на Тернопільщині 59-річний чоловік нагодував вісьмох дітей блідими поганками. Одній з потерпілих, дворічній дівчинці, 1 листопада трансплантували у Львові печінку, проте врятувати дитину не вдалося. Інша дитина перебуває у львівській лікарні у важкому стані. Ще четверо малолітніх потерпілих чекають на трансплантацію печінки у київському «Охматдиті». Стан ще двох дітей після отруєння задовільний. У вівторок, 5 листопада, стало відомо, що 59-річний чоловік, який назбирав і нагодував дітей грибами, помер у Тернопільській обласній клінічній лікарні. За фактом його смерті поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок»).