У Хмельницькій області зареєстрували перший у цьому році випадок смерті від отруєння грибами. Помер 50-річний житель Шепетівського району, який споживав дикорослі печериці. Про це повідомили 24 жовтня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За інформацією лікарів, 50-річний мешканець Шепетівського району отруївся дикорослими печерицями 19 жовтня. Того ж дня чоловік відчув перші клінічні симптоми – біль у животі, нудоту та блювання. До Ізяславської міської лікарні він звернувся наступного дня, проте про вживання грибів не повідомив.

«Чоловіка госпіталізували з діагнозом “гастроентероколіт”, і лише 23 жовтня, коли стан хворого раптово погіршився, він розповів, що їв гриби. На жаль, згодом пацієнт помер», – зазначили у центрі контролю та профілактики хвороб.

Лікарі зауважуть, що цьогоріч на Хмельниччині зареєстрували шість випадків отруєння грибами. Найчастіше госпіталізовують пацієнтів, які їли маремухи та дикорослі печериці. Постраждалі – з Кам’янець-Подільського та Шепетівського районів.

Додамо, що на Волині 26-річна вагітна жінка після отруєння грибами втратила дитину. За словами пацієнтки, вона їла маслюки і польські гриби. Погіршення самопочуття відчула майже відразу, проте звернулася за медичню допомогою через три дні.