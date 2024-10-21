У Луцьку лікарі обласного перинатального центру врятували 26-річну вагітну жінку, яка отруїлася дикорослими грибами. Проте дитину вона втратила. Про це повідомили 21 жовтня на сторінці медзакладу у Facebook.

Як розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Іван Вороблевський, пацієнтку доставили у перинатальний центр 18 жовтня у важкому стані. Дитина на той час уже внутрішньоутробно загинула. У 26-річної волинянки спостерігали тахікардію, задишку, інтоксикацію та зневоднення.

«Впродовж трьох днів вона не могла їсти та пити, блювала близько 30 разів на день. Її одразу госпіталізували в реанімацію. Після інтенсивного лікування стан пацієнтки нормалізувався, було проведено розродження», – додав Іван Вороблевський.

Після того, як стан жінки покращився, вона розповіла, що її чоловік разом із кумом назбирали маслюків і польських грибів. За декілька годин після вживання страви вона відчула нудоту, однак не надала цьому значення, адже із чоловіком усе було гаразд. На третій день, коли стан погіршився, жінка викликала «швидку».

Додамо, що за інформацією МОЗ, гриби не рекомендовано вживати жінкам у період вагітності і грудного вигодовування, дітям до 12 років, а також людям похилого віку.