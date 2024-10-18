Поліцейські встановлюють обставини смерті трирічного пацієнта Дубенської міської лікарні. Хлопчик потрапив у медзаклад разом з мамою та бабусею через отруєння невідомою речовиною, втім його стан різко погіршився, і наступного дня він помер. Матір дитини звинуватила лікарів у недбалості, тож правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Як повідомили 17 жовтня у пресслужбі поліції Рівненської області, в обідню пору 5 жовтня до Дубенської міської лікарні госпіталізували 70-річну дубенчанку, її 34-річну дочку та трирічного онука. Попередньо медики діагностували у родини отруєння чадним газом. Вранці наступного дня стан хлопчика погіршився, тому його доправили у Рівненську обласну клінічну лікарню та вже без свідомості госпіталізували до реанімації. Втім, врятувати життя дитини не вдалося, і ввечері 6 жовтня вона померла.

У закритій Facebook-спільноті «Дубенський ринок. м. Дубно» матір хлопчика написала, що її син помер через халатність і байдужість лікарів, які встановили неправильний діагноз.

«5 жовтня близько 03:00-04:00 син почав скаржитись на біль у животі та нудоту, такі ж симптоми зʼявились у мене та в моєї мами. Напередодні ввечері ми їли рибу, чоловік викликав нам “швидку”, і коли лікарі приїхали, то діагностували отруєння чадним димом, хоч у той день та за два дні напередодні ми не користувалися опаленням печі. Лікарі зробили два уколи дитині, після чого вона почала задихатись, тоді вони одразу зробили третій укол», – написала жінка 14 жовтня у Facebook.

За словами потерпілої, її сину ввели розчин, після чого він припинив блювати. Вона також зазначила, що дитина цілу ніч він не спала і плакала, тому вранці їй зробили заспокійливий укол.

«Сину ставало гірше, у нього здувся животик, але він був при свідомості. Тоді на консультацію викликали хірурга, при огляді сина мені нічого не говорили, а коли прийшов лікар – мене виставили з палати. Сину знову ставили катетер для крапельниці, а що робили далі я не знаю, бо мені ніхто нічого не пояснював. Я чула дикий плач моєї дитини і коли забігла до палати – син був без свідомості і його готували до транспортування в Рівне в лікарню», – розповіла матір хлопчика.

Зрештою, у Рівному хлопчику поставили діагноз «отруєння неуточненою речовиною». У неділю, 6 жовтня, близько 18:00 він помер.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (убивство), а також відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником). Наразі триває судово-медична експертиза.