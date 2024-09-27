Лікаря Рівненського протипухлинного центру звинувачують у недбалості

Департамент цивільного захисту та охорони здоровʼя населення Рівненської ОВА перевіряє факт лікарської недбалості в обласному протипухлинному центрі. Завідувача відділення Петра Якимчука звинуватили у халатності під час проведення операції 75-річній онкохворій пацієнтці. Донька потерпілої повідомила у соцмережах, що лікар помилково видалив її матері дві молочні залози замість однієї.

У середу, 25 вересня, Наталія Гаврилюк опублікувала у Facebook-групі «Білі халати Рівного» допис, в якому розповіла, що на початку літа її 75-річній матері діагностували рак молочної залози. Хоч пенсіонерка і проживає на Закарпатті, вона вирішила лікуватися в Рівненському обласному протипухлинному центрі й звернулася до завідувача відділення мамології Петра Якимчука.

«Моя донька возила бабусю на аналізи і прийом до лікаря. Вони пройшли в повному обсязі обстеження: мамографію, УЗД, КТ з кольором, навіть Fish-тест зробили для точного встановлення діагнозу. Петро Якимчук повідомив, що буде робити повну мастектомію лівої залози, оскільки інакше не можна», – написала Наталія Гаврилюк.

За словами жінки, операція відбулася 10 вересня, і рідні довго чекали на результати, оскільки пенсіонерка тривалий час не приходила до тями.

«Після того, як мама прийшла в себе, ми дізналися страшну правду – лікар видалив не ту молочну залозу. Він відрізав праву, хоча пухлину діагностували в лівій. Крім того, забрав справа три лімфовузли. Потім, напевно, зрозумів, що не те зробив і відрізав ще половину лівої, також забравши три лімфовузли. Коли я приїхала в Рівненський онкодиспансер і говорила з Петром Якимчуком, він сказав, що йому здалося, ніби в правій молочній залозі є рак і вирішив її відрізати», – зазначила Наталія Гаврилюк.

Донька пацієнтки також зауважила, що, за словами лікаря, напередодні хірургічного втручання йому прийшли результати аналізів із Хмельницької онколікарні, в яких повідомили про злоякісну пухлину у правій молочній залозі хворої розміром 7 мм.

В.о. директора Рівненського обласного протипухлинного центру Сергій Михайловський розповів ZAXID.NET, що наразі у медзакладі проводять усі необхідні перевірки й поки жодних підстав для відсторонення Петра Якимчука немає. За словами Сергія Михайловського, він спілкувався з онукою пацієнтки, яка весь час перебувала з бабусею під час обстежень та після операції, і та нібито була здивована дописом матері й проти публічного висвітлення ситуації.

У пресслужбі обласного департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я уточнили ZAXID.NET, що спецкомісія уже перевіряє факт службової недбалості й вилучила усі необхідні документи про операцію. Результати перевірки стануть відомими до 7 жовтня. Водночас речниця поліції Рівненщини Катерина Пилипчук зазначила, що щодо цього інциденту до правоохоронців ніхто не звертався.