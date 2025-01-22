Щодо лікаря Рівненського протипухлинного центру провели службову перевірку

У Рівному відбулася клініко-експертна комісія щодо завідувача відділення обласного протипухлинного центру Петра Якимчука. Донька онкохворої пацієнтки звинуватила лікаря у помилковому видаленні її матері двох молочних залоз замість однієї. Під час службового розслідування зʼясувалося, що у 75-річної пацієнтки дійсно були злоякісні новоутворення в обох грудях, і Петро Якимчук під час операції вирішив без попередження видалити одразу обидві. Через це він більше не очолює відділення, але продовжує працювати у медзакладі.

Петро Якимчук прооперував 75-річну пацієнтку із Закарпаття 10 вересня 2024 року. Лікар мав видалити жінці ліву молочну залозу, в якій виявили злоякісну пухлину, але видалив ще й праву. Тоді донька пенсіонерки опублікувала допис у Facebook-групі «Білі халати Рівного», в якому звинуватила Петра Якимчука у службовій недбалості. Сам же онколог пояснив, що перед хірургічним втручанням отримав позитивні результати аналізів пацієнтки із Хмельницької онколікарні, тому і вирішив провести подвійну мастектомію.

Як розповів ZAXID.NET 22 січня медичний директор Рівненського обласного протипухлинного центру Олександр Ткач, після інциденту фахівці Національного інституту раку почали службову перевірку. Вони підтвердили, що у 75-річної пацієнтки ракові клітини були і в лівій, і в правій молочній залозі.

«Петро Якимчук змінив хід операції, за що, власне, і отримав претензії. Але варто враховувати, що кожен пацієнт перед оперативним втручанням підписує згоду, відповідно до якої при виникненні певних обставин хірург може прийняти рішення про зміну обʼєму операції, обсягу допомоги тощо. Такі рішення мали б приймати на консиліумі, але Петро Якимчук мотивував свої дії тим, що жінка у літньому віці, має кардіологічну патологію, і він не хотів гаяти час», – зазначив Олександр Ткач.

За словами Олександра Ткача, після призначення нового директора протипухлинного центру в установі провели низку кадрових змін. За їхніми результатами Петро Якимчук більше не очолює відділення, зокрема, через цей випадок, але продовжує працювати у медзакладі лікарем.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року лікарі Рівненського обласного протипухлинного центру потрапили в скандал, оскільки під час науково-практичної конференції на тему онкології влаштували танці на столах. Після цього директор медзакладу Григорій Максимяк написав заяву на звільнення і взяв усю відповідальність за інцидент на себе. Це ж зробили троє його заступників. Уже 1 листопада 2024 року новим керівником протипухлинного центру призначили екскерівника місцевої дитячої лікарні та депутата облради Віталія Бойка.