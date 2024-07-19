Дитина отруту знайшла на подвір'ї

На Тернопільщині 4-річна дівчинка потрапила в реанімацію після куштування отрути для гризунів. За інформацією лікарів дитина перебуває у важкому стані в реанімації. Неповнолітня небезпечну знахідку розшукала на подвір’ї власного дому і через яскравий колір вирішила скуштувати отруту.

Нещасний випадок трапився увечері 18 липня в селі Русилів Золото-Потіцької громади, повідомили ZAXID.NET в управлінні ДСНС Тернопільщини в п’ятницю, 19 липня.

4-річна дитина потрапила в Бучацьку районну лікарню з важким отруєнням. Батьки розповіли, що дівчинка наїлася щурячої отрути. Ймовірно, вона її знайшла на подвір’ї, де гралася. Через дві години дитині стало недобре, її почало нудити і боліти голова. Тому родичі викликали швидку медичну допомогу.

Лікарні бригади надали першу домедичну допомогу, промили шлунок неповнолітній, однак завезли її в Бучач в міську лікарню. Там дитину госпіталізували в реанімаційне відділення. Наразі лікарі спостерігають за станом її здоров’я.