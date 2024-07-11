Отруєння сталося в приватному таборі на базі "Карпати"

Причиною червневого масового отруєння дітей в таборах «Гірські пригоди» і Forest Land на базі «Карпати» Львівського обласного центру краєзнавства стала неякісна вода. Такий попередній висновок озвучив заступник начальника управління майном спільної власності Львівської облради Віктор Кусий під час засідання постійної депутатської комісії ЛОР з питань освіти, науки та інновацій, що відбулося у середу, 10 липня.

«За попереднім висновком, що має надійти з дня на день, проблема в тому, що діти споживали річкову чи джерельну воду. Проблема з водою. Збудник був у воді. Це вода не з території табору, а, можливо, з джерел, які впадають у річку Кам’янка. Буде письмовий висновок, як повідомили в Центрі краєзнавства», – сказав Віктор Кусий з посиланням на лист від директора Центру краєзнавства Юрія Ткаченка.

Імовірно, ідеться про кишкову паличку в джерелі, що розташоване неподалік водоспаду Кам’янка і з якого діти пили під час походу, додав Віктор Кусий на уточнювальні запитання членів комісії. Водночас члени комісії зазначили, що інших повідомлень про отруєння в цьому районі не було, попри те, що це туристична локація.

Члени комісії взяли до уваги пояснення КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму», а також наголосили на тому, що йому варто більш ретельно підбирати організаторів таборів, з якими підписується угода на послуги тимчасового проживання.

Як інформував ZAXID.NET, у червні 23 дітей з отруєнням потрапили в лікарні Стрийщини. Вони відпочивали в таборах «Гірські пригоди» і Forest Land, організатором яких був Сергій Летенко.

ZAXID.NET також писав про те, які умови були в таборі торік. Зокрема і про те, що питну воду дітям набирали із криниці зі сміттям. Більше про табір на базі комунальної бази «Карпати» в Сколому читайте в матеріалі «Без ліків, без світла, без коментарів».