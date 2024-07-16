Діти подумали, що їдять солодощі

На Тернопільщині малолітні брат і сестра отруїлися отрутою для гризунів. Нещасний випадок стався в селі Угринів. Через те, що таблетки для гризунів були різнокольорові, то діти подумали, що їдять цукерки. Зараз малолітні знаходяться в реанімації в лікарні.

Трагічний випадок стався 15 липня в селі Угринів Підгаєцької громади. Близько обіду двом 4-річним дітям, брату і сестрі, стало недобре. Малолітні почали непритомніти, їх нудило і скаржилися на головний біль. Як з’ясувалося, діти наковталися отрути для гризунів, повідомили ZAXID.NET в пресслужбі ДСНС Тернопільщини у вівторок, 16 липня.

Батьки викликали швидку медичну допомогу, медики оглянули дітей і доправили малолітніх до місцевої лікарні. Звідти брата і сестру перевезли в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. Наразі їх стан оцінюють як середньої важкості. Лікарі Тернопільської обласної дитячої лікарні у коментарі ZAXID.NET зазначили, що діти ще перебуватимуть в медзакладі до тижня, адже потребують спостереження.