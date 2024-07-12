Маму та хлопчика врятували з річки місцеві мешканці, а дівчинку знесло водою

У п’ятницю, 12 липня, у селі Космач Косівського району на Івано-Франківщині під час переходу через дерев’яний міст, що на річці Пістинька, у воду впала 30-річна жінка з двома дітьми – 3-річним хлопчиком та 9-річною дівчинкою. Внаслідок події загинула дівчинка, інформує ДСНС Івано-Франківської області.

Як з’ясувалось, коли мама з дітьми переходили по дерев’яному містку, відбувся раптовий приплив води та обірвало місток. Маму та хлопчика врятували з річки місцеві мешканці, а дівчинку знесло водою. Рятувальники здійснювали пошуки за допомогою катамарана та виставили 5 спостережних постів.

Невдовзі місцеві мешканці за 6 км від місця події знайшли тіло дівчинки. Рятувальники з працівниками поліції транспортували тіло дитини на берег.