Трагічний інцидент стався в Зимній Воді біля Львова

У понеділок, 8 липня, у селі Зимна Вода біля Львова 74-річна мешканка впала в криницю. Її витягли рятувальники та доправили до лікарні.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, жінка впала в криницю глибиною близько 5 метрів у селі Зимна Вода біля Львова. Рятувальники за допомогою пожежного пояса та лебідки дістали потерпілу на поверхню. Після огляду медиків жінку в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Постраждалу витягли з криниці і доправили до лікарні

Для надання допомоги залучали дві одиниці спецтехніки та дев’ять рятувальників. У ДСНС уточнили ZAXID.NET, що постраждалою виявилася 74-річна мешканка.