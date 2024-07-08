Біля Львова 74-річна жінка впала у п'ятиметрову криницю
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Трагічний інцидент стався в Зимній Воді біля Львова
У понеділок, 8 липня, у селі Зимна Вода біля Львова 74-річна мешканка впала в криницю. Її витягли рятувальники та доправили до лікарні.
Як повідомили в ДСНС Львівщини, жінка впала в криницю глибиною близько 5 метрів у селі Зимна Вода біля Львова. Рятувальники за допомогою пожежного пояса та лебідки дістали потерпілу на поверхню. Після огляду медиків жінку в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.
Постраждалу витягли з криниці і доправили до лікарні
Для надання допомоги залучали дві одиниці спецтехніки та дев’ять рятувальників. У ДСНС уточнили ZAXID.NET, що постраждалою виявилася 74-річна мешканка.
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