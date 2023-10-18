Тіло передали працівникам поліції

У вівторок, 17 жовтня, на Львівщині у криниці виявили тіло зниклого 59-річного чоловіка. Інцидент трапився у селі Сердиця Львівського району. Про це повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі.

Інформація про тіло чоловіка у криниці до рятувальників надійшла від дільничого. Відомо, що чоловік зник 14 жовтня.

«Його знайшли місцеві мешканці, коли прийшли набирати воду», – розповіли ZAXID.NET у рятувально-водолазній службі.

Фахівці рятувально-водолазної служби витягнули із криниці тіло місцевого мешканця села Сердиця. Зазначається, що чоловікові було 59 років. Тіло передали працівникам поліції.