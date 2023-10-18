На Львівщині зниклого 59-річного чоловіка знайшли у криниці
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
0 0
До теми
Тіло передали працівникам поліції
У вівторок, 17 жовтня, на Львівщині у криниці виявили тіло зниклого 59-річного чоловіка. Інцидент трапився у селі Сердиця Львівського району. Про це повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі.
Інформація про тіло чоловіка у криниці до рятувальників надійшла від дільничого. Відомо, що чоловік зник 14 жовтня.
«Його знайшли місцеві мешканці, коли прийшли набирати воду», – розповіли ZAXID.NET у рятувально-водолазній службі.
Фахівці рятувально-водолазної служби витягнули із криниці тіло місцевого мешканця села Сердиця. Зазначається, що чоловікові було 59 років. Тіло передали працівникам поліції.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter