Тіло 55-річної жінки дістали з колодязя рятувальники

У Стрийському районі рятувальники дістали з шестиметрового колодязя тіло жінки. Вона впала в колодязь на власному подвірʼї.

Як повідомили 25 серпня в ДСНС Львівщини, 24 серпня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Отиневичі Стрийського району на подвірʼї впала в колодязь 55-річна жінка.

Рятувальники дістали жінку з шестиметрового колодязя за допомогою рятувальної мотузки, штурмової драбини та драбини-палки, однак вона не вижила. Її тіло передали співробітникам поліції.