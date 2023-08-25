У селі біля Ходорова жінка втопилась у шестиметровому колодязі
Її тіло дістали рятувальники
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Тіло 55-річної жінки дістали з колодязя рятувальники
У Стрийському районі рятувальники дістали з шестиметрового колодязя тіло жінки. Вона впала в колодязь на власному подвірʼї.
Як повідомили 25 серпня в ДСНС Львівщини, 24 серпня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Отиневичі Стрийського району на подвірʼї впала в колодязь 55-річна жінка.
Рятувальники дістали жінку з шестиметрового колодязя за допомогою рятувальної мотузки, штурмової драбини та драбини-палки, однак вона не вижила. Її тіло передали співробітникам поліції.
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