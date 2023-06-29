Трагічний випадок стався під час робіт на сільському стадіоні

У середу, 28 червня, у селі Неслухів на Львівщині під час робіт на місцевому стадіоні 57-річний чоловік впав у колодязь і загинув. Його тіло витягли рятувальники.

Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, трагічний інцидент стався близько 16:00 у селі Неслухів Новояричівської громади. Рятувальники за допомогою мотузок витягли тіло чоловіка, який впав у колодязь.

За даними поліції Львівщини, загиблим виявився 57-річний місцевий мешканець. Офіційно він не був робітником, залученим до виконання робіт.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження, призначили експертизу та проводять розслідування. Попередньо інцидент кваліфікують як нещасний випадок.