Рятувальники витягнули тіло чоловіка з колодязя та передали правоохоронцям

У середу, 16 лютого, у місті Соснівка унаслідок падіння в колодязь загинув 61-річний чоловік. Про це повідомило червоноградське районне управління ДСНС Львівщини.

Як вказано у повідомленні рятувальників, приблизно о 17:00 вони отримали повідомлення про те, що в Соснівці, яка входить у Червоноградську МТГ, в дачному кооперативі «Золота осінь» в колодязь впав чоловік 1960 року народження.

Унаслідок інциденту чоловік загинув. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою пожежного рукава тіло було витягнуто на поверхню та передано працівникам поліції.