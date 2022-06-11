У селі на Львівщині 67-річна жінка впала у 7-метровий колодязь, розташований на її подвір’ї. Вона пробула в колодязі всю ніч, доки її не знайшли рятувальники.

Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, 11 червня о 7:40 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Голешів Стрийського району на подвір’ї в колодязь упала 67-річна жінка.

Жінка пробула в 7-метровому колодязі всю ніч. Увесь цей час її шукали сусіди, вранці вони почули, що хтось із колодязя кличе на допомогу. Сусіди не могли самостійно допомогти жінці, отож викликали рятувальників. На момент прибуття надзвичайників жінка стояла по шию в холодній воді.

Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та драбини-палки витягнули жінку з колодязя та передали її медикам.