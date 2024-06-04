Рятувальники витягнули жінку з криниці на поверхню та передали медикам

Ввечері у понеділок, 3 червня, у селі неподалік Дрогобича 53-річна жінка впала у криницю глибиною 15 метрів. Жінка вижила і її госпіталізували до місцевої лікарні.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, випадок трапився 3 червня приблизно о 19:00 у селі Солонське, що неподалік міста Дрогобич. 53-річна жінка впала у криницю глибиною 15 метрів.

Рятувальники за допомогою лебідки, мотузки та пояса витягнули жінку на поверхню та передали медикам. Потерпілу госпіталізували в Дрогобицьку міську лікарню. У повідомленні не вказано, які саме травми отримала жінка.