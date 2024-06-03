Вістря металевого паркану наскрізь проштрикнуло руху дитини

У неділю, 2 червня, у місті Новий Розділ на Львівщині на спортивному майданчику 10-річний хлопчик наштрикнувся на металевий паркан, вістря якого пройшло наскрізь через руку дитини. Постраждалого хлопця визволяли рятувальники.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, інцидент трапився увечері близько 18:00 на вул. Чорновола в новому Роздолі. Під час прогулянки на спортивному майданчику пробив руку металевою огорожею 10-річний хлопчик.

Хлопця визволяли рятувальники

Рятувальники за допомогою спецінструменту вивільнили дитину та передали медичним працівникам. Хлопчика негайно госпіталізували до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» для подальшого обстеження та лікування.