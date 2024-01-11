Внаслідок ракетного удару Сил оборони України по командному пункту росіян у районі окупованого Севастополя ліквідовано полковника російської армії Вадима Ісмагілова. Про це повідомив 10 січня в Telegram український журналіст Юрій Бутусов.

«Перший підтверджений (посмертно) свідок прильоту Storm Shadow / SCALP по командному пункту в тимчасово окупованому Севастополі 4 січня», – прокоментував Бутусов інформацію з російських пропагандистських Telegram-каналів.

Журналіст опублікував повідомлення російських пропагандистів, які характеризуючи роботу Ісмагілова називали його полк «очима й вухами» з'єднання Кримського ППО, а його самого називали як командира.

Ісмагілов є випускником Челябінського вищого військового автомобільного командно-інженерного училища (2003). Він був командиром в/ч 85683 (3-й радіотехнічний полк 4-ї гвардійської армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони країни-окупанта в Південному військовому окрузі Росії) і загинув під час удару по командному пункту в Юхариній балці під Севастополем.

Повідомлення про похорон окупанта в одній із груп в мережі «Вконтакте»

Місцем базування в/ч 85683, що була сформована після російської окупації Криму, є мікрорайон Любимівка в Севастополі.

Нагадаємо, що 4 січня повідомлялося про те, що ЗСУ знищили командний пункт з’єднання російських окупаційних військ поблизу біля села Уютне під Євпаторією, а також поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу, а також передав «привіт окупантам у Криму».