Аеродором «Саки»

Українські Повітряні сили знищили пункт управління російських військ на аеродромі «Саки», що поряд з селищем Новофедорівка в окупованому Криму. Про це повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зранку у суботу, 6 січня.

«На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!», – написав він та оприлюднив відповідне фото.

фото Миколи Олещука

Про удар по військові авіабазі «Саки» у Новофедорівці у ніч проти 6 січня інформував Telegram-канал «Крымский ветер». На окупованому аеродромі перебуває 43-й окремий морський десантно-штурмовий авіаційний полк повітряних сил Росії, який озброєний бомбардувальниками Су-24 та винищувачами Су-30. Цей полк підтримує російські окупаційні війська на півдні України.

Нагадаємо, що Збройні сили України у четвер, 4 січня, близько 15:00 уразили командний пункт з’єднання російських окупаційних військ поблизу біля села Уютне під Євпаторією, а також поблизу Севастополя.